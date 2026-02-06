ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ: ਭਾਰਤ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਬਣਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਰਹੇ ਖਿਤਾਬੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੀਰੋ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 412 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਭਵ ਨੇ 15 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 15 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ।
Published : February 6, 2026 at 8:58 PM IST
ਹਰਾਰੇ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 100 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੀਆਂ 175 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ 40.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 311 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋਲ ਆਪਣੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬੀ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 55 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਲ ਮਾਲਾਜਕਜ਼ੁਕ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡਹੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 51 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਪਾਰੀ:
- ਐਰੋਨ ਜਾਰਜ ਸੀ ਮੇਅਸ ਬੀ ਗ੍ਰੀਨ 09
- ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ c Reu b Lumsden 175
- ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਸੀ ਮੇਏਸ ਬੀ ਗ੍ਰੀਨ 53
- ਵੇਦਾਂਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਸੀ ਮੇਏਸ ਬੀ ਮਿੰਟੋ 32
- ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸੀ ਡਾਕਿੰਸ ਬੀ ਮਿੰਟੋ 30
- ਅਭਿਗਿਆਨ ਕੁੰਡੂ ਸੀ ਐਲਬਰਟ ਬੀ ਮੋਰਗਨ 40
- ਆਰ ਐਸ ਅੰਬਰੀਸ ਬੀ ਮਿੰਟੋ 18
- ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ ਨਾਬਾਦ 37
- ਖਿਲਨ ਪਟੇਲ ਸੀ ਮੂਰਸ ਬੀ ਮੋਰਗਨ 03
- ਹੇਨਿਲ ਪਟੇਲ ਰਨ ਆਊਟ 05
- ਦੀਪੇਸ਼ ਦੇਵੇਂਦਰਨ ਨਾਬਾਦ 00
- ਵਾਧੂ: 09
- ਕੁੱਲ ਯੋਗ: 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 411
- ਵਿਕਟ ਪਤਨ: 1-20, 2-162, 3-251, 4-302, 5-308, 6-359, 7-367, 8-375, 9-393
- ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ:
- ਸੇਬੇਸਟੀਅਨ ਮੋਰਗਨ 9-0-74-2
- ਐਲੇਕਸ ਗ੍ਰੀਨ 5-0-49-2
- ਮੈਨੀ ਲਮਸਡੇਨ 8-0-81-1
- ਜੇਮਜ਼ ਮਿੰਟੋ 8-0-63-3
- ਫਰਹਾਨ ਅਹਿਮਦ 10-0-77-0
- ਰਾਲਫੀ ਐਲਬਰਟ 10-0-66-0
ਭਾਰਤ ਦੇ 14 ਸਾਲਾ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 32 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 80 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 15 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 175 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਮੈਨੀ ਲਮਸਡੇਨ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਥਾਮਸ ਰੀਵਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਤਰੇ (51 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਦੌੜਾਂ) ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ 14ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 100 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ 30 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਟੀਮ ਦਾ ਚੌਥਾ ਵਿਕਟ ਸੀ। ਉਹ ਜੇਮਸ ਮਿੰਟੋ ਦੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਬੇਨ ਡਾਕਿੰਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੈਚ ਹੋ ਗਏ। ਵੇਦਾਂਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਭਿਗਿਆਨ ਕੁੰਡੂ ਅਤੇ ਆਰਐਸ ਅੰਬਰੀਸ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੋਰ 411 ਹੋ ਗਿਆ।
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 55 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੀ 80 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 175 ਦੌੜਾਂ ਹੁਣ ਅੰਡਰ-19 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 150 (71 ਗੇਂਦਾਂ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੇਨ ਮੇਅਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 98 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 150 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।
ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਵਨਡੇ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ICCA ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿਰੁੱਧ 14 ਛੱਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਸੀਸੀ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਲੇਕਸ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਐਲੇਕਸ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਐਲੇਕਸ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਐਲੇਕਸ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਥਾਮਸ ਰੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 2022 ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2000, 2008, 2012, 2018 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ: ਭਾਰਤ ਅੰਡਰ-19: ਆਰੋਨ ਜਾਰਜ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਆਯੂਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ (ਕਪਤਾਨ), ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਵੇਦਾਂਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਅਭਿਗਿਆਨ ਕੁੰਡੂ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਆਰਐਸ ਅੰਬਰੀਸ, ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ, ਖਿਲਨ ਪਟੇਲ, ਹੇਨਿਲ ਪਟੇਲ, ਦੀਪੇਸ਼ ਦੇਵੇਂਦਰਨ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੰਡਰ-19: ਬੇਨ ਡਾਕਿੰਸ, ਜੋਸੇਫ ਮੂਰਜ਼, ਬੇਨ ਮੇਸ, ਥਾਮਸ ਰੀਵ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ/ਕਪਤਾਨ), ਕਾਲੇਬ ਫਾਕਨਰ, ਰਾਲਫੀ ਅਲਬਰਟ, ਫਰਹਾਨ ਅਹਿਮਦ, ਸੇਬੇਸਟੀਅਨ ਮੋਰਗਨ, ਜੇਮਸ ਮਿੰਟੋ, ਮੈਨੀ ਲਮਸਡਨ, ਐਲੇਕਸ ਗ੍ਰੀਨ।