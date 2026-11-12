U19 Asia Cup 2026 Semifinals: ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ: ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
Published : November 12, 2026 at 8:15 PM IST
U19 Asia Cup 2026 Semifinals: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਡਰ-19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।
The defending champions are back in the final and just one win away from getting their hands on the trophy once again 🇵🇰 #DPWorldMensU19AsiaCup2026 #PAKvBAN #ACC https://t.co/A4TzhpPPr2— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 12, 2026
ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 31.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 138 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਜ਼ਵਾਨਉੱਲਾਹ ਦਾ 8 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5/30 ਦੌੜਾਂ ਮੁੱਖ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।
ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 21.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 139 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ 54 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਯਾਮ ਖਾਨ 72 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 69 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ 123 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 228 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 36.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
India cruise past Afghanistan with a commanding performance to book their place in the final 🇮🇳 A blockbuster rematch against Pakistan awaits in the #DPWorldMensU19AsiaCup2026 final, just like last year. We can't wait 🤩 #ACC https://t.co/CFFpmkZhsc— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 12, 2026
ਵਿਨੀਤ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਰਹੇ ਨਾਬਾਦ
ਕਪਤਾਨ ਰਾਏਚੰਦਾਨੀ ਅਤੇ ਆਰਿਆਵੀਰ ਸਹਿਵਾਗ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 117 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਰਿਆਵੀਰ ਸਹਿਵਾਗ 57 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 51 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 4 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਨੇ 90 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 93 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵੀਕੇ ਵਿਨੀਤ 57 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ 16 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ।
ਸੂਦ ਰਿਹਾ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 227 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਈਸ਼ਾਨ ਸੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਨੌਂ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
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