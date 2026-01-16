ETV Bharat / sports

ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡੈਬਿਊ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

U19 World Cup 2026 IND vs USA: ਹੇਨਿਲ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

U 19 WORLD CUP 2026 IND VS USA
ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ 19 ਟੀਮ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 16, 2026 at 7:23 AM IST

ਬੁਲਾਵਾਯੋ (ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ): ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026, 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ (ਡੀਐਲਐਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ) ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਬੁਲਾਵਾਯੋ ਦੇ ਕਵੀਨਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 35.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 107 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੇਨਿਲ ਪਟੇਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ 7 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਡਨ ਓਵਰ ਸੁੱਟਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰੀ, ਤਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਨੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਚ ਨੂੰ 37 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 96 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ।

96 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਜਲਦੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਮਹਾਤਰੇ (19) ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ (2) ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 25/3 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਚ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਭਵ 2 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪਰ ਅਭਿਗਿਆਨ ਕੁੰਡੂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 45 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮਲਹੋਤਰਾ 18 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੰਡੂ 42 ਅਤੇ ਚੌਹਾਨ 10 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ।

ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਾ ਟੀਮ ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ।

ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ

ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ 14 ਸਾਲ ਅਤੇ 294 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ U19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 15 ਸਾਲ 245 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ।

