ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ।

India vs South Africa 3rd ODI
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 4, 2025 at 5:02 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ 17 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਲੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਚ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਾਂਗ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ

ਦਰਅਸਲ, ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਦੋ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਟੀਮ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

India vs South Africa 3rd ODI
ਨੈਂਡਰੇ ਬਰਗਰ (IANS)

ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸਟਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜ਼ਖਮੀ

ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਨੰਦਰੇ ਬਰਗਰ ਆਪਣਾ ਸੱਤਵਾਂ ਓਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਇਸ ਓਵਰ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਨ-ਅੱਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸਦਾ ਓਵਰ ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਾਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਓਵਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।

India vs South Africa 3rd ODI
ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ (IANS)

ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛਾ ਦੌਰਾਨ, ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ ਦੌੜਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਰਟ, ਫਿਜ਼ੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸਨੇ 11 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 17 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਜ ਓਵਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ 27 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।

ਸੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਪਤਾਨ ਤੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ ਨੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, "ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਨੈਂਡਰੇ ਆਪਣਾ ਓਵਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਟੋਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ।" ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ ਅਤੇ ਓਟਨਿਲ ਬਾਰਟਮੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

