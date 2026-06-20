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FIFA World Cup 2026: ਤੁਰਕੀ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੇ 1-0 ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ

ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

Turkey out of FIFA World Cup
ਤੁਰਕੀ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 20, 2026 at 3:00 PM IST

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FIFA World Cup 2026: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (20 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਪੈਰਾਗੁਏ ਤੋਂ 1-0 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੈਰਾਗੁਏ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਹਨ, ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਨਾਲ।

ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 4-1 ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਰਜ਼ਾ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 64 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਨੇ 25 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੀਵਾਂ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲਕੀਪਰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੋਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਗੋਲ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਇਸਮਾਈਲ ਸਬਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ 71 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Turkey out of FIFA World Cup
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ (AP)

ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ਲਈ ਲਾਲ ਕਾਰਡ

ਪੈਰਾਗੁਏ ਟੀਮ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮਿਗੁਏਲ ਅਲਮੀਰੋਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਪੈਰਾਗੁਏ ਦਾ ਇਹ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।

Turkey out of FIFA World Cup
ਤੁਰਕੀ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (AP)

ਫੀਫਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗੱਲ

ਉਸਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਮਰਟ ਮੂਲਦੁਰ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। VAR ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੂਜਾ ਹਾਫ 10 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੀਫਾ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬੇਨਫੀਕਾ ਦੇ ਗਿਆਨਲੂਕਾ ਪ੍ਰੈਸਟਿਆਨੀ 'ਤੇ ਰੀਅਲ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿਨੀਸੀਅਸ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੱਖਪਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

Turkey out of FIFA World Cup
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮਾਯੁਸੀ (AP)

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
ਤੁਰਕੀ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
TüRKIYE OUT FROM FIFA
TüRKIYE ELIMINATED FIFA WORLD CUP

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