BCCI ਅਪੈਕਸ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਟੀਮ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਸਪਾਂਸਰ ਟਰੋਜਨ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਨੇ TG20 ਲੀਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।
Published : August 30, 2026 at 3:13 PM IST
Hyderabad E-Champions Felicitation: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਟੀ-20 ਲੀਗ (TG20) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਸਪਾਂਸਰ, ਟਰੋਜਨ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਐਪੈਕਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ. ਚਾਮੁੰਡੇਸ਼ਵਰਨਾਥ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਲਕਦੀਕਾਪੁਲ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚਾਮੁੰਡੇਸ਼ਵਰਨਾਥ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਟ੍ਰੋਜਨ ਸੋਲਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਟਰੋਜਨ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਐਮਡੀ ਭਵਾਨੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਟਰੋਜਨ ਸੋਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਟਰੋਜਨ ਨੇ ਅਭਿਰਥ ਰੈਡੀ (TG20 ਔਰੇਂਜ ਕੈਪ ਜੇਤੂ) ਅਤੇ ਅਜੈ ਦੇਵ ਗੌਡ (ਪਰਪਲ ਕੈਪ ਜੇਤੂ) ਨੂੰ ₹50,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਟਰੋਜਨ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ₹25,000 ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ !
ਚਾਮੁੰਡੇਸ਼ਵਰਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਸਪਾਂਸਰ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੋਜਨ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਐਮਡੀ ਭਵਾਨੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲਗੂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੱਕੁਲਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਭਿਰਥ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਖਿਤਾਬ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਲਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਨੇ 11 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਜਿੱਤ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਪਲ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਅਨਵਿਤਾ ਨੇ ਖੰਮਮ ਏਸ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੰਮਮ ਨੇ 157 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ 17.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ।