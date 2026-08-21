ETV Bharat / sports

ਤ੍ਰਿਸਾ-ਗਾਇਤਰੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਤਗਮਾ ਕੀਤਾ ਪੱਕਾ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2011 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਡਬਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

INDIAN WOMEN DOUBLES MEDAL
ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਬੈਡਮਿੰਟਨ (PTI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਾ ਜੌਲੀ ਅਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਗੋਪੀਚੰਦ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੇਮ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਡਬਲਜ਼ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਜੀਆ ਯੀ ਫੈਨ ਅਤੇ ਝਾਂਗ ਸ਼ੂ ਜਿਆਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ।

ਗੈਰ-ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਨੌਂ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 16-21, 21-15, 21-13 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2011 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤਗਮਾ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2011 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਡਬਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਲਾ ਗੁੱਟਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਪੋਨੱਪਾ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਘਰੇਲੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੇਮ ਹਾਰ ਗਈ ਪਰ ਵਧੀਆ ਸਮੈਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਨੈੱਟ ਪਲੇ ਦੇ ਦਮ ਨਾਲ ਮੈਚ ਦਾ ਰੁਖ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਨੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 0-3 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 1-6 ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਅੰਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਕੋਰ 8-9 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 13-15 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਝਾਂਗ ਅਤੇ ਜੀਆ ਨੇ 17-14 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਗੇਮ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਝਾਂਗ ਅਤੇ ਜੀਆ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, 5-1 ਅਤੇ ਫਿਰ 10-7 ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 13-10 ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਤ੍ਰਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ

ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ 15-14 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 19-14 ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਚ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੇਮ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, 11-5 ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੀਡ ਨੂੰ 14-7 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੰਕ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17-9 ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ। ਗਾਇਤਰੀ ਅਤੇ ਜੀਆ ਝਾਂਗ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਨੌਂ ਮੈਚ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।

ਜੀਆ ਅਤੇ ਝਾਂਗ ਨੇ ਦੋ ਮੈਚ ਅੰਕ ਬਚਾਏ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਤ੍ਰਿਸਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਇਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

TREESA JOLLY GAYATRI GOPICHAND
CHINA INDIA BADMINTON
BADMINTON WORLD CHAMPIONHIPS
ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਬੈਡਮਿੰਟਨ
INDIAN WOMEN DOUBLES MEDAL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.