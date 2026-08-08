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ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਐਲਨ ਬਾਰਡਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ

ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਨੇ ਐਲੇਕਸ ਕੈਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਐਲਨ ਬਾਰਡਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ।

TRAVIS HEAD ALLAN BORDER MEDAL
ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ (@mufaddal_vohra)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2026 at 11:56 AM IST

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ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 'ਐਲਨ ਬਾਰਡਰ ਮੈਡਲ' ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੈੱਡ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਐਲਨ ਬਾਰਡਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ, ਮਾਈਕਲ ਕਲਾਰਕ, ਸ਼ੇਨ ਵਾਟਸਨ, ਸਟੀਵਨ ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ, ਮਾਈਕਲ ਕਲਾਰਕ, ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਨ ਵਾਟਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਨੇ 'ਸ਼ੇਨ ਵਾਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਟੈਸਟ ਖਿਡਾਰੀ' ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ ਨੇ 'ਸਾਲ ਦਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ' ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ।

ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ

29 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਹੈੱਡ ਨੇ ਐਲੇਕਸ ਕੈਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਹੈੱਡ ਨੂੰ 153 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਰੀ ਨੂੰ 152 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ 150 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮੈਡਲ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ।

ਹੈੱਡ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ 'ਐਲਨ ਬਾਰਡਰ ਮੈਡਲ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈੱਡ ਨੇ 'cricket.com.au' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 'ਏਬੀ' (ਐਲਨ ਬਾਰਡਰ) ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੋ 'ਐਲਨ ਬਾਰਡਰ ਮੈਡਲ' ਹਨ। ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਤੱਥ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਨੇ 2025/26 ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 1,437 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 83 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 123 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਅਤੇ ਐਡੀਲੇਡ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 170 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

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TAGGED:

ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ
CRICKET AUSTRALIA AWARDS
ALLAN BORDER MEDAL
TRAVIS HEAD
TRAVIS HEAD ALLAN BORDER MEDAL

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