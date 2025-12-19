ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਨੇ ਡੌਨ ਬ੍ਰੈਡਮੈਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ
ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਨੇ ਤੀਜੇ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 142 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।
Published : December 19, 2025 at 10:43 PM IST
AUS ਬਨਾਮ ENG ਤੀਜਾ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਟੈਸਟ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਓਪਨਰ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਦੋ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। 31 ਸਾਲਾ ਹੈੱਡ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਜੇਤੂ 142 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਡੌਨ ਬ੍ਰੈਡਮੈਨ, ਮਾਈਕਲ ਕਲਾਰਕ ਅਤੇ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਵਰਗੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ 286 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ
ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈੱਡ ਨੇ ਆਪਣਾ 11ਵਾਂ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੀਮ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੜੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 271 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡ 356 ਦੌੜਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 371 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ 286 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ।
ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ
ਹੈੱਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਡੌਨ ਬ੍ਰੈਡਮੈਨ (ਲੀਡਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ), ਕਲਾਰਕ (ਐਡੀਲੇਡ) ਅਤੇ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ (ਮੈਲਬੌਰਨ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੌਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਪੰਜ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਸੇਡਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਿਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ?
- ਡੌਨ ਬ੍ਰੈਡਮੈਨ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ (1928–1932)
- ਵੈਲੀ ਹੈਮੰਡ (ਇੰਗਲੈਂਡ) ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ (1928–1936)
- ਮਾਈਕਲ ਕਲਾਰਕ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ (2012–2014)
- ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ (2014–2017)
- ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ (2022-2025)
ਹੈੱਡ ਨੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ
ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਥ ਵਿੱਚ 2025-26 ਐਸ਼ੇਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਨੇ 83 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 123 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 356 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਟੀਮ ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ।