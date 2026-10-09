IND vs WI T20: ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਚ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਐਂਟਰੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : October 9, 2026 at 1:59 PM IST
ਰਾਂਚੀ/ਝਾਰਖੰਡ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਜੇਐਸਸੀਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਚ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ। ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਮੇਟ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੈਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਲਮੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਜਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਗੇਟ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਧੁਰਵਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ, ਜਵਾਹਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ, ਜਵਾਹਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਥਾਮਸ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਖੁਆ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਧੁਰਵਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ, ਵੀਰ ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਚੌਕ, ਧੁਰਵਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਸਾਂਬੋ ਕੈਂਪ ਮੋੜ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਖੁਆ ਗਰਾਊਂਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉੱਤਰੀ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਹੀਦ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਯਾ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਹੈਲੀਪੈਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਰਿਲ ਮੋੜ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰੀ ਗੇਟ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਭਾਰੀ ਮਾਲਵਾਹਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰੀ ਮਾਲਵਾਹਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੀਡ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੈਅ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੜੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਐਂਟਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਰਸ਼ਕ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਜੇਐਸਸੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਨਾਥ ਸ਼ਾਹਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਜਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
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