ਟੋਟਲ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਟੂਰ ਪਾਇਲਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਮਾਰਟੀਰੋਸਯਾਨ ਨੇ ਕਾਰਲਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ

ਟੋਟਲ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਟੂਰ ਪਾਇਲਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਮਾਰਟੀਰੋਸਯਾਨ ਨੇ ਕਾਰਲਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਲਾਸਿਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਚ ਬਾਕੀ।
Published : November 14, 2026 at 10:49 AM IST
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਟੂਰ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਰਮੇਨੀਆ ਦੇ ਹਾਇਕ ਮਾਰਟੀਰੋਸਯਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 1 ਮੈਗਨਸ ਕਾਰਲਸਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰ. ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ, ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਰਮੇਸ਼ਬਾਬੂ, ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਏਰੀਗੈਸੀ ਨੇ ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਦੇ ਅਨੰਤਰਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੈਲੇਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਕਲਾਸਿਕ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 48 ਮਾਰਟੀਰੋਸਯਾਨ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਾਰਲਸਨ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਲਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ ਗੇਮ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਟੀਰੋਸਯਾਨ ਨੂੰ 10 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲੌਤਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਰਲਸਨ 5 ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਜੁਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 12) ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੇਸਲੇ ਸੋ (ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 6) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 9 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 7 ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ FIDE ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਨੰਬਰ 66 ਵਲਾਦੀਸਲਾਵ ਆਰਟੇਮੀਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਦੋ ਡਰਾਅ ਹੀ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ 4 ਅੰਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 89 ਚਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।
ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਬੀਸਾਰਾ ਅਸੂਬਾਏਵਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਗੇਮ ਹਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਸਟ ਕਲਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਬਿਬੀਸਾਰਾ ਦੇ 8 ਅੰਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਦੇ 4 ਹਨ।
ਖੇਡਾਂ 5 ਅਤੇ 6 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 24 ਗੇਮਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ (ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ) ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਜਿੱਤ 3 ਅੰਕ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਅ 1 ਅੰਕ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰੋਜਾ ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ 134ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਂਡਰਿਊ ਹੋਂਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅਲੀਰੇਜ਼ਾ ਫਿਰੋਜਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਂਗ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਰੌਜਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਖੇਡ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਫਿਰੌਜਾ ਦੇ 11 ਅੰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਂਗ ਦੇ 6 ਅੰਕ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰੋਜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਾਰੂਆਨਾ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਦੌੜ ਜਾਰੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 3 ਫੈਬੀਆਨੋ ਕਾਰੂਆਨਾ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਨਸੈਂਟ ਕੀਮਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਕਾਲੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਕਾਰੂਆਨਾ ਨੇ ਅੰਤਮ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 14 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਕੀਮਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਚਾਰ ਅੰਕ ਲਏ ਸੀ।
ਮਾਰਟੀਰੋਸਯਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਗਿਰੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ
ਕਾਰਲਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਟੀਰੋਸਯਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਅਨੀਸ਼ ਗਿਰੀ ਨੌਂ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ FIDE ਦੇ ਇਆਨ ਨੇਪੋਮਨੀਆਚਚੀ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰਾਅ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਚਿੱਟੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਨੇਪੋਮਨੀਆਚਚੀ ਸੱਤ ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮ ਵਾਚੀਅਰ-ਲਾਗ੍ਰੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੰਸ-ਮੋਕੇ ਨੀਮੈਨ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਚਿੱਟੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ 12 ਅੰਕ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਮੈਨ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਨੌਂ ਅੰਕ ਹਨ, ਜੋ ਨੀਮੈਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ 'ਸੋ' ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਛੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੀਡਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ: ਫਿਰੋਜਾ 11 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਰੂਆਨਾ 14 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਰਟੀਰੋਸਯਾਨ 10 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਾਚੀਅਰ-ਲਾਗ੍ਰੇਵ 12 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਾਸਟ ਕਲਾਸਿਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (14 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਮੈਚਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਚ ਖੇਡਣੇ ਹਨ।
11 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ 650,000 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇਜ਼ ਕਲਾਸੀਕਲ, ਰੈਪਿਡ ਅਤੇ ਬਲਿਟਜ਼ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 24 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਜੇਤੂ ਨੂੰ FIDE ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਯੁਕਤ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :