ETV Bharat / sports

ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ? ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਟਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੜਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪਲਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕੇ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।

TOSS CONTROVERSY IN IPL
ਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਟਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੜਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 30, 2026 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Toss Controversy in IPL: ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (29 ਮਈ) ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) 2026 ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪਲ ਆਇਆ ਜਿਸਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਹ ਪਲ ਟਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਕਾ ਦੋ ਵਾਰ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ।

ਦੋ ਵਾਰ ਟੌਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਟਾਸ 'ਤੇ, ਜੀਟੀ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਆਰ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਪਰਾਗ ਨੇ 'ਹੈੱਡ' ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸਿੱਕਾ 'ਟੇਲ' 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭੱਟ ਰਿਆਨ ਦੀ ਕਾਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ, ਆਰਆਰ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਗਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਟਾਸ ਦੌਰਾਨ, ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਜੀਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ।

ਦੋਹਰੇ ਟਾਸ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਫਾਰੂਕ, ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਆਰ ਨੂੰ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ

ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੀਟੀ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ 53 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 104 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਠ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 215 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGGED:

IPL 2026
TOSS CONTROVERSY IN IPL
TOSS IN QUALIFIER 2 RR VS GT
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2
TOSS FIXING

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.