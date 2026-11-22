IND vs NZ: ਟੌਮ ਲੈਥਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਅਣਚਾਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋੜਿਆ
Tom Latham Duck Record:ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਟੌਮ ਲੈਥਮ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਟੈੱਸਟ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 22, 2026 at 8:03 PM IST
IND vs NZ 1st Test: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 720 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ (175 ਨਾਬਾਦ) ਅਤੇ ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ (118) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ 368 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਚ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 119 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਓਵਰ 'ਚ ਹੋਈ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸੀ
ਇੰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਟੌਮ ਲੈਥਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ- ਦੋ ਗੇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੌੜ ਬਣਾਏ (ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ) ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰੀ ਕੇਵ (1956) ਅਤੇ ਸਟੀਫਨ ਫਲੇਮਿੰਗ (1997) ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ (ਜ਼ੀਰੋ) 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ :
- ਹੈਰੀ ਕੇਵ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਡੁਨੇਡਿਨ, 1956
- ਸਟੀਫਨ ਫਲੇਮਿੰਗ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਹੋਬਾਰਟ, 1997
- ਟੌਮ ਲੈਥਮ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ, 2026
ਅੱਠਵਾਂ ਮੌਕਾ ਸੀ ਇਹ
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅੱਠਵਾਂ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਓਪਨਰ ਨੇ ਟੈੱਸਟ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 'ਡੱਕ' (ਸਿਫ਼ਰ) ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2010 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਟਿਮ ਮੈਕਿੰਟੋਸ਼ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਅਟਾਪੱਟੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੌਮ ਲੈਥਮ ਬਤੌਰ ਓਪਨਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ 'ਡੱਕ'(ਸਿਫ਼ਰ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਆਊਟ) ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਵਾਰ ਸਿਫ਼ਰ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਮਾਰਵਨ ਅਟਾਪੱਟੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕ੍ਰੇਗ ਬ੍ਰੈਥਵੇਟ (19 ਵਾਰ)ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਾਈਕ ਐਥਰਟਨ (17 ਵਾਰ)ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ ਜੋ 15 ਵਾਰ ਸਿਫ਼ਰ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਹਨ।
DÉJÀ VU? MORE LIKE BUMRAH VU! 😉 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test Day 4, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/8JTPdIgoQU— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 22, 2026
ਟੈਸਟ 'ਚ ਓਪਨਰ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ 'ਡੱਕ' ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼:
- 19 - ਕ੍ਰੇਗ ਬ੍ਰੈਥਵੇਟ (ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼)
- 17 - ਮਾਈਕ ਐਥਰਟਨ (ਇੰਗਲੈਂਡ)
- 16 - ਮਾਰਵਨ ਅਟਾਪੱਟੂ (ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ)
- 16 - ਟੌਮ ਲੈਥਮ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ)
- 15 - ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ (ਭਾਰਤ)
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