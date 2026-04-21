IPL 2026 SRH vs DC: ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੱਜ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ?
Today Match SRH vs DC: ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Published : April 21, 2026 at 1:53 PM IST
Today IPL 2026 Match: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 31ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, 2016 ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH) ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (DC) ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ 6 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ...
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਡੇਵਿਡ ਪੇਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੇਰਾਲਡ ਕੋਏਟਜ਼ੀ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ 5 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ।
ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਫਿੱਟ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 15 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਕਾਰਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
SRH ਬਨਾਮ DC ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ
ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 26 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ 13 ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ 12 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਰਿਕਾਰਡ 3-3 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮੈਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ; ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
SRH vs DC: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ 12 ਖਿਡਾਰੀ
ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਕਪਤਾਨ), ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ, ਨਿਤੀਸ਼ ਰੈੱਡੀ, ਅਨਿਕੇਤ ਵਰਮਾ, ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਲਿਆਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ/ਹਰਸ਼ ਦੁਬੇ, ਸ਼ਿਵਾਂਗ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਹਿੰਗ, ਸਾਕਿਬ ਹੁਸੈਨ, ਅਹਿਸਾਨ ਮਲਿੰਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼: ਕੇਐੱਲ ਰਾਹੁਲ, ਪਥੁਮ ਨਿਸਾਂਕਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਸਮੀਰ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ (ਕਪਤਾਨ), ਆਕਿਬ ਨਬੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਲੁੰਗੀ ਨਗੀਦੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਟੀ ਨਟਰਾਜਨ।
SRH vs DC: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੁਐਡ
ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਕਪਤਾਨ), ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ, ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਨਿਕੇਤ ਵਰਮਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਹਰਸ਼ ਦੁਬੇ, ਸ਼ਿਵਾਂਗ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਹਿੰਗ, ਇਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਸ਼ਾਕਿਬ ਜੈਸਟੋਨ, ਹਰਦੇਵ ਪਟੇਲ, ਲੀਮਵਿੰਗ ਹੁਸੈਨ, ਹਰਦੇਵ ਪਟੇਲ। ਉਨਾਦਕਟ, ਕਮਿੰਦੂ ਮੈਂਡਿਸ, ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਅੰਸਾਰੀ, ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਮਦੁਸ਼ੰਕਾ, ਕ੍ਰੇਨਜ਼ ਫੁਲੇਤਰਾ, ਓਮਕਾਰ ਤਰਮਾਲੇ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਗੇਰਾਲਡ ਕੋਏਟਜ਼ੀ।
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼: ਪਥੁਮ ਨਿਸੰਕਾ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕੇਟ), ਸਮੀਰ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ (ਸੀ), ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਡਾਰ, ਲੁੰਗੀ ਨਗੀਡੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਟੀ ਨਟਰਾਜਨ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਪਰਾਜ ਨਿਗਮ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਰੁਣ ਚਮਾਰ, ਮਿਸ਼ੇਰਾ, ਮਿਸ਼ੇਰਾ, ਡੀ. ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਅਜੈ ਜਾਦਵ ਮੰਡਲ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਜੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੋਰੇਲ, ਸਾਹਿਲ ਪਾਰਖ, ਮਾਧਵ ਤਿਵਾਰੀ।