IPL 2026: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਖਨਊ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਣਗੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ

IPL 2026 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਐਲਐਸਜੀ ਕਪਤਾਨ (X@StarSportsIndia)
Published : April 19, 2026 at 2:05 PM IST

IPL 2026 Today Match: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR) ਈਡਨ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਚ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। KKR ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਚ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ।

ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ KKR ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਰਾਇਲਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

KKR vs RR: ਹੈੱਡ ਟੂ ਹੈੱਡ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ 32 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਕੇਆਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 14 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਏ।

KKR vs RR: ਸਕੁਐਡ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼: ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ (ਕਪਤਾਨ), ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਰਾਹੁਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਫਿਨ ਐਲਨ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਈਨ, ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਏ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਵੈਭਵ ਅਰੋੜਾ, ਉਮਰਾਨ ਮਲਿਕ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼: ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ, ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮ ਦੂਬੇ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਲੁਆਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ, ਯਸ਼ਾਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਰਕ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ, ਕੁਏਨਾ ਮਫਾਕਾ, ਨੰਦਰੇ ਬਰਗਰ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਯਸ਼ ਰਾਜ ਪੁੰਜਾ, ਵਿਗਨੇਸ਼ ਪੁਥੁਰ, ਰਵੀ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਰਾਓ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਨ।

PBKS vs LSG: ਦਿਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ

ਦਿਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਊ ​​ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਕਲੌਤੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 9 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਵੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮੈਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਾਰੇ ਹਨ।

PBKS ਬਨਾਮ LSG: ਹੈੱਡ ਟੂ ਹੈੱਡ

IPL ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇ ਗਏ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

PBKS ਬਨਾਮ LSG: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕੁਐਡ

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼: ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨੇਹਾਲ ਵਢੇਰਾ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੈਸ਼ਾਕ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਯੁਜ਼ਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੇਡਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਕੇਟ, ਵਿਸ਼ਵਿਕੇਟ, ਐਕਸ. ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਵੇਨ, ਹਰਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਸ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਪਾਈਲਾ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਲਾਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਕੂਪਰ ਕੋਨੋਲੀ, ਬੇਨ ਡਵਾਰਸ਼ੂਇਸ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੂਬੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਸ਼ਾਦ।

ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ: ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਕਪਤਾਨ), ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਥਿਊ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ, ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ, ਅਕਸ਼ਤ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਅਰਸ਼ੀਨ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਜਾਰਜ ਲਿੰਡੇ (ਬਦਲੀ ਲਈ), ਅਵੀਨ ਹਸਮੁਹਮਦ, ਅਵਿਨ ਹਸਦੁਨੀ, ਅਵਦੁਸ਼ ਅਯਦੂਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਖਾਨ, ਐੱਮ. ਸਿਧਾਰਥ, ਦਿਗਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਆਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਐਨਰਿਕ ਨੋਰਟਜੇ, ਨਮਨ ਤਿਵਾਰੀ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ, ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ।

