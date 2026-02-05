'ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਮੀਦ' ! ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
Tilak Varma Return: ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 19 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।
Published : February 5, 2026 at 2:17 PM IST
ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ: ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਟੀ-20 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (ਸੀਓਈ) ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਮੀਦ
ਤਿਲਕ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਟੀਵੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਓਈ ਅਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ 'ਤਿਲਕ ਤਿਲਕ' ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ, ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।"
ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ
ਤਿਲਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਡੀਵਾਈ ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਗਲਪਨ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਹੌਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਂ, ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ
ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ, ਛੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 80/1 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਓਪਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਿਲਕ (19 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 45) ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ 66 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦੇ 10 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 240/5 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਮਾਲ
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰਜ ਲਿੰਡੇ ਨੂੰ 0 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਾਮ ਅਤੇ ਰਿਆਨ ਰਿਕਲਟਨ ਨੇ 65 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ, ਪਰ ਮਾਰਕਰਾਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੂਵਿਸ, ਰਿਕਲਟਨ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੇਸਨ ਸਮਿਥ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 30 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸਕੋਰਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 30 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।