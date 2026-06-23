TG20 ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਲਾਈ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਮੇਡਕ ਫਾਲਕਨਜ਼ ਨੇ 259 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਡਰ
Tilak Varma Century : ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ 56 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 136 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 8 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Published : June 23, 2026 at 5:34 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੋਮਵਾਰ (22 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਟੀਜੀ20 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਮੇਡਕ ਫਾਲਕਨਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਾਰੰਗਲ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 259 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਵਾਰੰਗਲ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਮਨ ਰਾਓ ਪੇਰਾਲਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 32 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਸੁਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 48 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 142 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 259 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
We still cannot believe what we've seen! 🤯— tg20official (@tg20official) June 22, 2026
The Medak Falcons record the joint third-highest chase in all T20 history! 😍#WWvMF #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/fenxUN0q5K
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਤਿਲਕ ਦੀ ਨਾਬਾਦ 136 (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 8 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਇਕ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੋਟੀ ਪਰ ਤੇਜ਼ ਪਾਰੀ (12 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਦੌੜਾਂ) ਨੇ ਫਾਲਕਨਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਟੀਮ 15ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 190/6 ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਵਰਪਲੇ ਸਕੋਰ
ਅਮਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵਾਰੰਗਲ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਸ਼ਿਤ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਡਕ ਫਾਲਕਨਜ਼ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ 101/0 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਵਰਪਲੇ ਸਕੋਰ ਹੈ।
TAKE A BOW, AMAN! 🫡— tg20official (@tg20official) June 22, 2026
The Warriors skipper blazes away to the fastest-ever 💯 in Indian T20 leagues! 🥵
Take a moment to let this incredible achievement sink in! 👏#WWvMF #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/azZebs2d7c
ਓਪਨਿੰਗ ਜੋੜੀ ਨੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 133 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨੌਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ, ਐਨ. ਸੂਰਿਆ ਤੇਜਾ ਨੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹਰਸ਼ਿਤ ਨੇ 23 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ 35 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਟੀਜੀ20 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਕੜਾ
ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਮਨ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਓਪਨਰ ਟੀਜੀ20 ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਸਿਰਫ਼ 32 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
Goosebumps! 🥶— tg20official (@tg20official) June 22, 2026
Stuff of dreams, really. The whole of Medak Falcons feel it. The whole of Telangana feels it! 😍😍#WWvMF #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/cASKvz7vgs
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ 22 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 146/1 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਸਦੀ ਟੀਮ 14ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 200 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਕੁੰਟਾ ਨੇ ਫਾਲਕਨਜ਼ ਲਈ ਅਮਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲ 48 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 142 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 13 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮਧੁਕਰ ਮੰਨੇ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ
ਫਾਲਕਨਜ਼ ਪਾਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਮਧੁਕਰ ਮੰਨੇ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਰੂਗਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ 15 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ 32 ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ 258/7 ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
Player of the Match 🏅— tg20official (@tg20official) June 22, 2026
In a successful chase of 2️⃣5️⃣9️⃣, there could be only one man who'd win this award - Tilak 'Phenomenal' Varma! ⚡️#WWvMF #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/VlsGKalaMR
ਦੌੜ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਈ। 17 ਦੌੜਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਨਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੀਵਤਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਨਮਨ ਅਗਰਵਾਲ (4 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 12) ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫਲਤਾ ਦਿਵਾਈ। ਤਿਲਕ ਨੇ ਫਾਲਕਨਜ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਨ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਚੌਥੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀੰਜਿਤ ਰੈੱਡੀ (12 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 25) ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਾਲਕਨਜ਼ 85/2 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੀ-20 ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, 22 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਠ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੌਨਕ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਤੇਜਾ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਾਲਕਨਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌੜ ਦੇ ਪਿੱਛਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ 15ਵੇਂ ਓਵਰ ਤੱਕ 190/6 ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਪੰਜ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਿਲਕ ਨੇ 42 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਾਲਕਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ 58 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ।
Statement chase! 💪🏻— tg20official (@tg20official) June 22, 2026
Reliving the final over of a historic chase that saw the Medak Falcons bulldoze to a thumping win! 🔥 #WWvMF #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/yloAFmS9lQ
ਵਿਕਰਮ (12 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਦੌੜਾਂ) ਦੂਜੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਿਲਕ ਨੇ ਟਿਕਾਅ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਬਾਕੀ ਸਨ, ਉਸਨੇ 56 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 136 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਵਾਲਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 259 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।