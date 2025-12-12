ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ
Tilak Varma Record: ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 213 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। 214 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 19.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 162 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ 51 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।
ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਖੇਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ
ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ 34 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ 182.00 ਸੀ। ਤਿਲਕ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।
ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਮੁਕਾਮ
ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਹਨ। ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 27 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ 13 ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼
- 26* - ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ
- 25 - ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ
- 19 - ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ
- 16 - ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ
- 13 - ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ
- 13 - ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ