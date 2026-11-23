ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ!
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ 313 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 49.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 265 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।
Published : November 23, 2026 at 11:01 AM IST
Asia Cup Rising Stars 2026: ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਏ ਨੂੰ 48 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਕਪਤਾਨ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ 313 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 49.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 265 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।
ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਜ਼ ਸਦਾਕਤ (59), ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ (79), ਅਤੇ ਫਰਹਾਨ ਯੂਸਫ਼ (56) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 49.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 313 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੇਦਗੇ ਅਤੇ ਵਿਪ੍ਰਾਜ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
Here's how the points table stands after two rounds for each team! Three semi-finalists are confirmed and will now be looking to finish their respective group campaigns on a strong note 🙌 #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 #ACC https://t.co/VXltP7XQJQ— Asian Cricket Council (@ACCMedia1) November 22, 2026
ਤਿਲਕ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ
ਭਾਰਤ ਏ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਪਿੱਚ 'ਤੇ 314 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਏ ਲਈ, ਤਿਲਕ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ (ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (70 ਦੌੜਾਂ) ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ (56 ਦੌੜਾਂ) ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਟੀਮ 49.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 265 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ।
ਤਿਲਕ ਨੇ 149 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 100 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲੜਖੜਾਹਟ ਕਾਰਨ ਟੀਚਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਤਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 112 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਓਪਨਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 42 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 70 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਛੇ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Pakistan ‘A’ make it two wins in two at the #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 with a commanding victory over India ‘A’ to climb to the top of the group 🙌 #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 #INDvPAK #ACC https://t.co/SC9wiwW8g4— Asian Cricket Council (@ACCMedia1) November 22, 2026
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਫਲਾਪ
ਤਿਲਕ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਆਯੁਸ਼ ਬਡੋਨੀ (0), ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ (2), ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ (6), ਅਤੇ ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੇਦਗੇ (6) ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਓਪਨਰ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 11 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏ ਲਈ, ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ (56 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ 3-0 ਅਤੇ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ (45 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ 3-0) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ (69 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ 2-0) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਏ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਯੂਏਈ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਯੂਏਈ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।