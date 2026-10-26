IND vs NZ: ਤੀਜੇ T20 ਤੋਂ 3 ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਏ ਬਾਹਰ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ?
ਭਾਰਤ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 2-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
Published : October 26, 2026 at 6:25 PM IST
IND vs NZ 3rd T20: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੰਗਲਵਾਰ, 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Update Ishan Kishan is recovering well from his low grade right adductor strain, which he sustained during the first T20I of the series against New Zealand. He is yet to regain match fitness and is ruled out of the third T20I to be played on October 27, 2026 in Wellington. The BCCI Medical Team is monitoring Ishan's progress. Kumar Kushagra will continue to be with the team for the third T20I. #TeamIndia | #NZvIND— BCCI (@BCCI) October 26, 2026
ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਬਾਹਰ
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਪੱਟ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਈਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਲਈ ਬੈਕਅੱਪ ਵਜੋਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਲਈ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ
ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 8 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ?
ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਵਰੁਣਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਯਾਕੂਬ, ਯੁਵਰਾਜ ਕੁਮਾਰ। (ਵਿਕਟਕੀਪਰ)
ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ ਫਰਗੂਸਨ ਬਾਹਰ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਫਰਗੂਸਨ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਤੀਜੇ ਟੀ-20ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੈਨਰੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਗੂਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਟਿਕਨਰ ਅਤੇ ਜੈਮੀਸਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ
ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਟੀ-20 ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਕਲਾਰਕਸਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦੋ ਲਈ। ਮੈਟ ਫਿਸ਼ਰ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਲਈ ਕਵਰ ਵਜੋਂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵੀ ਜਾਣਗੇ।
ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀਮ
ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਫਿਨ ਐਲਨ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਬੇਵਨ ਜੈਕਬਸ, ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ, ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ, ਮੈਥਿਊ ਫਿਸ਼ਰ, ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ।
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