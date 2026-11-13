ਟੋਟਲ ਚੈੱਸ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਬਿਸਾਰਾ ਅਸੌਬਾਏਵਾ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਰਜੁਨ ਐਰੀਗੈਸੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।
Published : November 13, 2026 at 10:11 AM IST
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਅਰਜੁਨ ਏਰੀਗੈਸੀ, ਆਰ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਰਮੇਸ਼ ਬਾਬੂ, ਨੇ ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਟੂਰ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਫਾਸਟ ਕਲਾਸਿਕ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੀਬੀਸਾਰਾ ਅਸੌਬਾਏਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 7, ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 12 ਅਰਜੁਨ ਏਰੀਗੈਸੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਗਨਾਨੰਧਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਫੈਬੀਆਨੋ ਕਾਰੁਆਨਾ ਹੱਥੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਰੁਆਨਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੰਸ ਮੋਕੇ ਨੀਮੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮਿਲੀ, ਨੀਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੁੱਲ ਛੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
Bibisara achieves her biggest-ever win in classical chess! 🔥 🇮🇳 Arjun Erigaisi 0-1 Bibisara Assaubayeva 🇰🇿 #TotalChess https://t.co/rd2IhebQjW— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 12, 2026
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 24 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ (ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 10 ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ)। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਡਰਾਅ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੁਆਨਾ ਹੁਣ 10 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ 'ਬੀ' (Group B) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੀਮੈਨ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮ ਵਾਚੀਅਰ-ਲਾਗ੍ਰੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ 'ਡੀ' (Group D) ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲੀਰੇਜ਼ਾ ਫਿਰੋਜ਼ਜਾ ਅੱਠ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ 'ਏ' (Group A) ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ 'ਸੀ' (Group C) ਵਿੱਚ FIDE ਦੇ ਇਆਨ ਨੇਪੋਮਨੀਆਚੀ ਅਤੇ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਹਾਇਕ ਮਾਰਟੀਰੋਸਯਾਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛੇ-ਛੇ ਅੰਕ ਹਨ।
ਕਾਰੁਆਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਨਾਨੰਧਾ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ; ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 3 ਖਿਡਾਰੀ ਕਾਰੁਆਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਨਾਨੰਧਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 'ਸਫੈਦ ਮੋਹਰਿਆਂ' (White pieces) ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ, ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ 'ਕਾਲੇ ਮੋਹਰਿਆਂ' (Black pieces) ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ 10 ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਲੀਮ ਲੇ (Liem Le) ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਅੰਕ ਵੱਧ ਹਨ।
Bibisara Assaubayeva after defeating Arjun Erigaisi - "After the Blitz (where she lost 8 games in a row), I just wanted to quit and go home. But actually, Arjun was the one player who wrote me that everything will be good, don't be upset! I am very grateful to him for this one." https://t.co/T36eyzBWo1— ChessBase India (@ChessbaseIndia) November 12, 2026
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਨਸੈਂਟ ਕੀਮਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੀਮ ਲੇ ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਹੁਣ ਅੱਠ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਨੀਮਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ; ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਅੰਕ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਠ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਇੱਕ ਅੰਕ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੀ।
ਅਰਜੁਨ ਅਤੇ ਬਿਬਿਸਾਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ; ਕਾਰਲਸਨ ਨੇ ਫਿਰ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ
ਅਰਜੁਨ 'ਤੇ ਬਿਬਿਸਾਰਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿਆਦਿਆਂ (pawns) ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ—ਕਾਲੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ—ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਗਨਸ ਕਾਰਲਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਗੇਮਾਂ ਡਰਾਅ ਖੇਡੀਆਂ। ਕਾਰਲਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰੇ 'ਫਾਸਟ ਕਲਾਸਿਕ' (Fast Classic) ਗੇਮਾਂ ਡਰਾਅ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਹਨ।
Bibisara achieves her biggest-ever win in classical chess! 🔥 🇮🇳 Arjun Erigaisi 0-1 Bibisara Assaubayeva 🇰🇿 #TotalChess https://t.co/rd2IhebQjW— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 12, 2026
ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਜਾਨ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਟੋਫ ਡੂਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਕ ਅੱਗੇ
ਗਰੁੱਪ A ਵਿੱਚ, ਫਿਰੋਜ਼ਜਾ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਡੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਜੌਰਡਨ ਵੈਨ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਡਰਾਅ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਅੱਠ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਜਾਨ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਟੋਫ ਡੂਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਕ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਨੇਪੋਮਨੀਆਚੀ ਨੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਖਰੀਯਾਰ ਮਾਮੇਦਯਾਰੋਵ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਵੇਂ ਗੇਮਾਂ ਡਰਾਅ ਖੇਡੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਟੀਰੋਸਯਾਨ ਨੇ ਡੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਅਨੀਸ਼ ਗਿਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਟੀਰੋਸਯਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪੋਮਨੀਆਚੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਛੇ-ਛੇ ਅੰਕ ਹਨ।
10 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਦੇ 'ਅਨੰਤਾਰਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੈਲੇਸ ਹੋਟਲ' ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ 11-ਦਿਨਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 650,000 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਕੰਬਾਈਨਡ' (ਮਿਸ਼ਰਤ) ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ 'ਫਾਸਟ ਕਲਾਸੀਕਲ', 'ਰੈਪਿਡ' ਅਤੇ 'ਬਲਿਟਜ਼' ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 'FIDE ਵਰਲਡ ਕੰਬਾਈਨਡ ਚੈਂਪੀਅਨ' ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।