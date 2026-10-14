ICC T20I ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਚਾਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕਾਬਜ਼, ਸਰਪੰਚ ਅਈਅਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ-20ਆਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
Published : October 14, 2026 at 7:38 PM IST
ICC T20I Latest Rankings: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ICC) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ T20I ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਮ T20I ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 269 ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਸੇ ਰੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਅਈਅਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ICC T20I ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਈਅਰ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ T20I ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ
ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ 720 ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਐਡਮ ਜ਼ੰਪਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਦਿਲ ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਟਾਪ-10 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈ। ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ 649 ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ 637 ਰੇਟਿੰਗ ਨਾਲ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀ-20 ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਤਾਜ਼ਾ ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ-20 ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ 321 ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੈਮ ਅਯੂਬ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ 204 ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।