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FIFA CUP 2026: ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਕਾਲ, 3 ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਨਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ

ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

DIED DURING CELEBRATIONS
FIFA CUP 2026: ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਕਾਲ, 3 ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਨਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 2:14 PM IST

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ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।

2 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਫੈਨ ਦੀ ਮੌਤ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (1 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ 'ਐਂਜਲ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ' ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ X 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ- 48, 44 ਅਤੇ 19 ਸਾਲ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਸ਼ਨ

ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਕਲਾਰਾ ਬਰੂਗਾਡਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਰੂਗਾਡਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਬਰੂਗਾਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ।

40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਕਸੀਕੋ

ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਵਿੱਚ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ। ਜੂਲੀਅਨ ਕੁਇਨੋਨੇਸ ਅਤੇ ਰਾਉਲ ਜਿਮੇਨੇਜ਼ ਦੇ ਗੋਲਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਮੈਕਸੀਕੋ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਲਈ 40 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ।

TAGGED:

DIED DURING CELEBRATIONS
ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਜਿੱਤ
MEXICO VICTORY IN FIFA 2026
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