ਥਾਮਸ ਕੱਪ 2026: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਕੂਹਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

Thomas Cup 2026 Semifinal
ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ (IANS)
Published : May 2, 2026 at 5:24 PM IST

Lakshya Sen injured: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਮਸ ਕੱਪ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਕੂਹਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ; ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 30 ਕਿਦਾਂਬੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 6 ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ 28 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮੈਰਾਥਨ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 6 ਚੋਉ ਟੀਏਨ ਚੇਨ 'ਤੇ 18-21, 22-20, 21-17 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ - ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਚ ਪੁਆਇੰਟ ਬਚਾਏ - ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇ 'ਤੇ 3-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਕਸ਼ਯ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਕੂਹਣੀ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਕਸ਼ਯ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰਲੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਲਕਸ਼ਯ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕੋਚ, ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।" ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ, ਐਚਐਸ ਪ੍ਰਣਯ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਸ਼ੈੱਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਬਲਜ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਧਰੁਵ ਕਪਿਲਾ ਅਤੇ ਐਮਆਰ ਅਰਜੁਨ, ਅਤੇ ਸਾਤਵਿਕਸਾਈਰਾਜ ਰੰਕੀਰੈਡੀ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਤਗਮਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਥਾਮਸ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਨੇ 1952, 1955 ਅਤੇ 1979 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।

