ਚੀਨ ਤੋਂ 0-5 ਨਾਲ ਹਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਉਬੇਰ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਥਾਮਸ ਕੱਪ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਭਾਰਤ ਉਬੇਰ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 16 ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ।

INDIA KNOCKED OUT OF UBER CUP
ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 28, 2026 at 7:12 PM IST

ਹਾਰਸੇਂਸ (ਡੈਨਮਾਰਕ): ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਬੇਰ ਕੱਪ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ 0-5 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ 2-3 ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ 4-1 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਬੇਰ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ਼ਰਾਨੀ ਬਰੂਆ ਅਤੇ ਦੇਵਿਕਾ ਸਿਹਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ ਸਿੰਗਲ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਉੱਨਤੀ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਤਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ 18-12 ਦੀ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਵਾਂਗ ਝਿਯੀ ਤੋਂ 16-21, 21-19, 19-21 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਰੁੱਪ ਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਲੀਡ ਮਿਲ ਗਈ।

"ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰ ਅੰਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ"

ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਚ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅੰਕ ਆਸਾਨ ਸਨ। ਹਰ ਅੰਕ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰ ਅੰਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।"

ਪ੍ਰਿਆ ਕੋਨਜੇਂਗਬਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪਹਿਲੇ ਡਬਲਜ਼ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਲਿਊ ਸ਼ੇਂਗ ਸ਼ੂ ਅਤੇ ਟੈਨ ਨਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ 11-21, 8-21 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ।

ਇਸ਼ਰਾਨੀ ਬਰੂਆ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਚੇਨ ਯੂਫੇਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨੰਬਰ 38 ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ 20-19 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਯੂਫੇਈ ਨੇ 44 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਚ 22-20, 21-13 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ 3-0 ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲ ਗਈ।

ਦੂਜੇ ਡਬਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਸਾ ਜੌਲੀ ਅਤੇ ਕਵੀਪ੍ਰਿਆ ਸੇਲਵਮ ਦੀ ਜੋੜੀ 59 ਮਿੰਟ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲੁਓ ਜ਼ੂ ਮਿਨ ਅਤੇ ਝਾਂਗ ਸ਼ੂ ਜਿਆਨ ਤੋਂ 10-21, 21-12, 19-21 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੀ 43ਵੀਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਦੇਵਿਕਾ ਸਿਹਾਗ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਲੈਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 97ਵੀਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਜ਼ੂ ਵੇਨ ਜਿੰਗ ਤੋਂ 21-19, 17-21, 10-21 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ 'ਤੇ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਥਾਮਸ ਕੱਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। 2022 ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਤੇ 5-0 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ 4-1 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਥਾਮਸ ਉਬੇਰ ਕੱਪ 2026
INDIA KNOCKED OUT OF UBER CUP

