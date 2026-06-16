ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਚਾਰੇ ਮੈਚ ਡਰਾਅ, ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 68 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ
FIFA World Cup 2026 Records: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ।
Published : June 16, 2026 at 1:32 PM IST
Four Matches Draw in a Day: 2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਮਾਂਚਕ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ 2-2 ਦੇ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅੰਕ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਮੈਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਡਰਾਅ ਵਜੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ - ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 68 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 1958 ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਚਾਰ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Matchday 5 ✔️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2026
1958 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (15 ਜੂਨ)
- ਸਵੀਡਨ ਬਨਾਮ ਵੇਲਜ਼ (0-0)
- ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (2-2)
- ਪੈਰਾਗੁਏ ਬਨਾਮ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ (3-3)
- ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ (2-2)
68 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ
68 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇਡੇ ਗਏ ਚਾਰ ਮੈਚ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2026 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ - ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੇਤੂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਨੇ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਗੋਲ ਰਹਿਤ ਡਰਾਅ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਉਰੂਗਵੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ 1-1 ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅੰਕ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 (15 ਜੂਨ)
- ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਬਨਾਮ ਸਪੇਨ (0-0)
- ਬੈਲਜੀਅਮ ਬਨਾਮ ਮਿਸਰ (1-1)
- ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਬਨਾਮ ਉਰੂਗਵੇ (1-1)
- ਈਰਾਨ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (2-2)
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