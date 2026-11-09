IND A vs NZ A: ਮੀਂਹ ਨੇ ਧੋਤਾ ਤੀਜੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ, ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
IND A ਬਨਾਮ NZ A ਤੀਜੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
Published : November 9, 2026 at 2:14 PM IST
IND A vs NZ A: ਭਾਰਤ ਏ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਗੇਂਦਬਾਜ਼, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਵੀ ਇਸ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 464 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਏ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 464 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਏ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਛੇ ਓਵਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 11 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆ
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਓਵਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਛੇ ਓਵਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 11 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਡਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ
ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਮੈਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਵੀ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ: 19-23 ਨਵੰਬਰ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ (3:30 ਵਜੇ)
ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ: 27 ਨਵੰਬਰ-1 ਦਸੰਬਰ, ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ (3:30 ਵਜੇ)