IND vs WI ਅੱਜ ਤੀਜਾ T20, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ-11
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ20I ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਹੋਲਕਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : October 11, 2026 at 4:13 PM IST
IND vs WI 3rd T20I: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ20 ਸੀਰੀਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਟੀ20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
Touchdown Indore 📍 #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/UiPlQCiFa9— BCCI (@BCCI) October 10, 2026
ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 171 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 250 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਚ
ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਹੋਲਕਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਭਗ 56 ਮੀਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮੀਂਹ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਫੀਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੈਚ ਛੱਡੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
Locked at 1-1 after two high-octane clashes! 💥 With the 5-match series level, who pulls ahead in Indore tonight? 🧐 Watch #INDvWI 3rd T20I 👉 SUN, OCT 11, 6 PM https://t.co/dFyBbNLAkn— Star Sports (@StarSportsIndia) October 11, 2026
ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮਯੰਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਨ ਰੇਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 79 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ?
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਜੋੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੈਮਸਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਸਨੇ 41 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 82 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਓਪਨਿੰਗ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ
ਭਾਰਤ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ।
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼: ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕਾਮਿਲ ਪੂਰਨ, ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ, ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ, ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼, ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਗੁਡਾਕੇਸ਼ ਮੋਤੀ, ਸ਼ਮਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗਰ, ਅਕੀਲ ਹੁਸੈਨ, ਸ਼ਮਰ ਜੋਸਫ਼।
ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
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