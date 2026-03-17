ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਫਾਰਮੈਟ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਪ੍ਰਤੀਕਾ

'ਰਿਚਰਡਸ, ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਲਾਰਾ ਅਤੇ ਪੋਂਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ' ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਦਾ...

TEST MATCHES FOR PRATIKA
ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ (IANS)
By PTI

Published : March 17, 2026 at 7:00 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ 'ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਫਾਰਮੈਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡੇ ਗਏ ਡੇ-ਨਾਈਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 63 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਰੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (DSJA) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਸਪੋਰਟਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SJFI) ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਕੋਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

"ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਹਨ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵੀਅਨ ਰਿਚਰਡਸ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਬ੍ਰਾਇਨ ਲਾਰਾ ਅਤੇ ਰਿੱਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਹਨ,"। ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੇ਼ਡਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਮਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ, ਓਨੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਡੀਸੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਹਨ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਐਸਜੇਐਫਆਈ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਕਾ ਨੂੰ 5.1 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ (5.1 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਊਧਵ ਮੋਹਨ ਨੂੰ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ (1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਚੀ ਸਾਲਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਰੋਹਨ ਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ।"

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਨੇ 7 ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 308 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਲਈ 27 ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਅਤੇ 8 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 1189 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ 'ਨਮਨ ਪੁਰਸਕਾਰ 2026' ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਿਆ।

"ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਗਲੋਬਲ ਟਰਾਫੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,"। ਇਹ ਸਾਲ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਲੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਮੈਚ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ,"।

