IPL ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਾਹਮਣਾ, ਜਾਣੋ ਹੈੱਡ ਟੂ ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ

ਅੱਜ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ 33ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

IPL ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਾਹਮਣਾ
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 23, 2026 at 1:47 PM IST

IPL Today Match: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ 19ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (23 ਅਪ੍ਰੈਲ), ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮਾਂ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (MI) ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) - ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ IPL ਟਰਾਫੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'

MI ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ CSK ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਮੁੰਬਈ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਉੱਤੇ 99 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੇਨਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ 10 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ 'ਤੇ
ਰੋਹਿਤ (ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ) ਅਤੇ ਧੋਨੀ (ਖਿਚਾਅ) ਕਾਰਣ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ ਲਈ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰੋਹਿਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਧੋਨੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

'ਚੇਨਈ ਦੇ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰ'

ਸੀਐਸਕੇ ਦੇ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਖਿਚਾਅ ਕਾਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵਿਲ ਜੈਕਸ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।

MI ਬਨਾਮ CSK ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ:
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ੍ਹ 39 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਨੇ 21 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੇਨਈ ਨੇ 18 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਅੱਠ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ CSK ਨੇ ਪੰਜ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

MI ਬਨਾਮ ਸੀਐਸਕੇ: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਟੀਮ
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼: ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ (ਕਪਤਾਨ), ਕਵਿੰਟਨ ਡੀ ਕਾਕ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰੌਬਿਨ ਮਿੰਜ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਾਨਿਸ਼ ਮਲੇਵਾਰ, ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਜੈਕ ਨੈਕਬੰਸ, ਬਾਸਚਨ, ਵਿਲ ਕੋਰਬਿਨਸ, ਮੇਅ ਨੈਕਵਾ ਧੀਰ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ, ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਟ੍ਰੇਂਟ ਬੋਲਟ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ, ਏ.ਐੱਮ. ਗਜ਼ਨਫਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ ਭਗਤ, ਮਯੰਕ ਮਾਰਕੰਡੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਜ਼ਹਾਰ, ਰਘੂ ਸ਼ਰਮਾ।

ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼: ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ (ਕਪਤਾਨ), ਐੱਮਐੱਸ ਧੋਨੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਡਿਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ, ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਮਨ ਖਾਨ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਜੈਕ ਫਾਕਸ, ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਮਬੋਓ ਓਵਰ, ਮੈਟਿ੍ਕ ਜੈਮਬੋ, ਅੰਨਜ ਗਾਂਵ ਲਘੂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ, ਰਾਹੁਲ ਚਾਹਰ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਗੋਪਾਲ, ਗੁਰਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਅਕਲ ਹੁਸੈਨ, ਸਪੈਂਸਰ ਜੌਹਨਸਨ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ।

