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ਐੱਸ. ਸ਼੍ਰੀਸੰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਰਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਕੇਸੀਏ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

The three-year ban on S. Sreesanth has been lifted after he apologized
ਐੱਸ. ਸ਼੍ਰੀਸੰਤ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 1, 2026 at 5:43 PM IST

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ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਕੇਸੀਏ) ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਐਸ. ਸ਼੍ਰੀਸੰਤ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਕੇਸੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੇਸੀਏ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਸੰਤ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਛਵੀ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ, ਸ਼੍ਰੀਸੰਤ ਕੇਰਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮੇਤ ਕੇਸੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀਸੰਤ ਨੇ ਕੇਸੀਏ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਮੁਨਸਿਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲਾਗੂ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੀਸੰਤ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਸੀਏ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀਸੰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ

ਸ਼੍ਰੀਸੰਤ ਨੇ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਰਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਸੀਏ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਖ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਵਾਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਸੰਤ ਕੇਰਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 'ਏਰੀਜ਼ ਕੋਲਮ ਸੇਲਰਜ਼' ਦੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਸੰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ

ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੀਸੰਤ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। 27 ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 37.59 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 87 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। 53 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 33.44 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 75 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6/55 ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ—ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਸੰਤ ਨੇ 74 ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਅਤੇ 213 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ 92 ਲਿਸਟ ਏ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 124 ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ 65 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 54 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

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KCA LIFTS BAN ON SREESANTH
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