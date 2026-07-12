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IND vs ENG: ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਈ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਂਕਿੰਗ, ਪੰਜਵੇਂ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ 56 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰੀ ਟੀਮ

ICC T20 Ranking: ਇੰਗਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ 4-0 ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੀ-20 ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ-1 ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।

Team India stripped of the No. 1 crown after 4 years.
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ-1 ਦਾ ਤਾਜ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ((IANS))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 12, 2026 at 1:45 PM IST

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IND vs ENG 5th T20I: ਇੰਗਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ 4-0 ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ-20 ਆਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟੀ-20 ਆਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਭਾਰਤ ਪੰਜਵਾਂ ਟੀ-20 ਆਈ ਵੀ 56 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 56 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਊਲ ਵਿੱਚ 258 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ 201/8 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ (ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜ)। 2024 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੜੀ 2-0 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੜੀ 4-0 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

IND vs ENG
ICC T20 ਰੈਕਿੰਗ (ICC)

ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੰਬਰ ਵਨ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਬਣਿਆ

ਪੰਜਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁਣ 38 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 268 ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ 10,186 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ 268 ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ 15,532 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰੂਕ ਦੇ ਵਾਈਟ-ਬਾਲ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਖੇਡੇ ਗਏ 21 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ।

ਬਰੂਕ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਅਤੇ ਬਰੂਕ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 233 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੈਡਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਵਰਗੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡੇ। ਬਟਲਰ ਨੇ 64 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 131 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰੂਕ ਨੇ 45 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 95 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਛੱਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ 35 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 56 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ 25 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 53 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

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IND VS ENG
NUMBER 1 T20 TEAM
ਭਾਰਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀ20
TEAM INDIA T20 RANKING
IND VS ENG 5TH T20I

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