'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : January 22, 2026 at 5:26 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ "ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ" ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰਿਪਕ ਕਾਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ... ਇਹ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?" ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜੇਕਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ?"
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਨੂੰ "ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ" ਜਾਂ "ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ, ਨੂੰ "ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ" ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਟੀਮ ਨੂੰ 'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ' ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਨਾਮ ਐਕਟ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਝੰਡਾ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਮ, ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।