ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 201 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਆਊਟ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 288 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਲੀਡ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਬਾਰਸਾਪਾਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 83.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 201 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 58 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ 48 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਦਿਨ 3: ਤੀਜਾ ਸੈਸ਼ਨ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 83.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 201 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 58 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 1 ਛੱਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਵੀ 92 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 1 ਛੱਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 48 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਟੀਮ ਲਈ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ 22 ਦੌੜਾਂ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ 19 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਮਾਰਕੋ ਜਾਨਸਨ ਨੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਮਨ ਹਾਰਮਰ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ: ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 67 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 174 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 72 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (7), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ (6), ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ (10) ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ (33) ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ (13) ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ: ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਕੋਰ 9/0 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ (7) ਅਤੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (2) ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 65 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਟ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (22) ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ (97 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 1 ਛੱਕੇ ਨਾਲ 58 ਦੌੜਾਂ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ 15 ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ 0 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਸਾਈਮਨ ਹਾਰਮਰ ਨੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕੋ ਜਾਨਸਨ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1-1 ਵਿਕਟ ਲਈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 151.1 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 489 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਕੋਰ 81.5 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 247 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੇਨੂਰਨ ਮੁਥੁਸਾਮੀ ਨੇ 109 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਸ ਨੇ 206 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 2 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 109 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ 91 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 7 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 93 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਇਸ ਨਾਲ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 489 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ 2-2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ 7 ਅਤੇ ਕੇ.ਐੱਲ ਰਾਹੁਲ 2 ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 9 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।