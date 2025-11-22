ETV Bharat / sports

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ, ਜਾਣੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

IND VS SA
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 22, 2025 at 7:29 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 22 ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਬਾਰਸਾਪਾਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਗਰਦਨ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਤ ਹੁਣ ਤੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਆਓ ਇਸ ਮੈਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

ਬਾਰਸਾਪਾਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੱਚ ਦੀ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਹੀ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੱਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ , ਚਿੱਟੀ ਗੇਂਦ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੇਂਦ ਸਪਿਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

'ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ'
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਨੰਬਰ 3 ਜਾਂ ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਇਆ। ਹੁਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਪਿਨਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ:
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 45 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 14 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 19 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਗਈ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਭਾਰਤ: ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐੱਲ ਰਾਹੁਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ/ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ: ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਵਿਆਨ ਮਲਡਰ, ਟੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ (ਕਪਤਾਨ), ਕਾਈਲ ਵੇਰੇਨ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਸੇਨੂਰਨ ਮੁਥੁਸਾਮੀ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ
ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ
SOUTH AFRICA AND TEAM INDIA
IND VS SA

