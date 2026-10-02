ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਤੇ 67 ਤਮਗੇ

ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਤੇ 67 ਤਮਗੇ
Asian Games Day 13: ਭਾਰਤ 67 ਤਗਮਿਆਂ (11 ਸੋਨ, 23 ਚਾਂਦੀ, 33 ਕਾਂਸੀ) ਨਾਲ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Published : October 2, 2026 at 11:03 AM IST
ਨਾਗੋਆ (ਜਾਪਾਨ): ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੇ 13ਵੇਂ ਦਿਨ (2 ਅਕਤੂਬਰ) ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਕਰਵ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਲਾ ਰਿਕਰਵ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਤਗਮਾ 11 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਟੀਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮਹਿਲਾ ਰਿਕਰਵ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਰਿਕਰਵ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 5-3 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅੰਕਿਤਾ ਭਕਤ, ਕੀਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ 17 ਸਾਲਾ ਕੁਮਕੁਮ ਮੋਹੋੜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਤਿਕੜੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ 5-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਮਹਿਲਾ ਰਿਕਰਵ ਟੀਮ ਲਈ ਇਹ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਮਹਿਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਰਿਕਰਵ ਟੀਮ ਨੇ 2023 ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ
ਇਹ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮਈ ਵਿੱਚ, ਰਿਕਰਵ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ। ਕੀਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੀਪਿਕਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ। ਦੀਪਿਕਾ ਚੋਣ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।