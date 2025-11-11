IPL 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਲਾਮੀ?

ETV Bharat / sports

IPL 2026 auction: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਿੰਨੀ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ-ਨਿਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 15 ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਆਈਪੀਐਲ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਜੇਦਾਹ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਦੁਬਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਯੂਏਈ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਬੂ ਧਾਬੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨਿਲਾਮੀ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਰੀਆਂ 10 ਆਈਪੀਐਲ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਐਸਕੇ) ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਜੇਤੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (ਆਰਆਰ) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਵਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਸੀਐਸਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਘੱਟ ਖਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (ਜੀਟੀ) ਤੋਂ ਸੀਐਸਕੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

