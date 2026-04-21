ETV Bharat / sports

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ PSL 'ਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ PSL ਛੱਡ ਕੇ IPL ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 21, 2026 at 3:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Players Banned From PSL: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (PCB) ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਕਾਰਨ PSL ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। PCB ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸ਼ਨਾਕਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ?

ਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ ਪੀਐਸਐਲ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਖਿਡਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਨਾਕਾ ਪੀਐਸਐਲ 2027 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਸ਼ਨਾਕਾ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰਸ ਨੇ ਪੀਐਸਐਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 27,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸੈਮ ਕੁਰਨ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 214,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਨਾਕਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨਾਕਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ 'ਤੇ PSL ਦੇ ​​ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ IPL ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR) ਲਈ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।

ਮੁਜ਼ਰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ?

ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ ਪੀਐਸਐਲ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੀਐਸਐਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦਿਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਪੀਐਸਐਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਕਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰਸ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।"

ਸ਼ਨਾਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪੀਐਸਐਲ ਤੋਂ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪੀਐਸਐਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ।" ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੇ 34 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

PSL ਤੋਂ IPL ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ PSL ਤੋਂ ਹੋਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਾਲਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਰਬਾਨੀ, ਸਪੈਂਸਰ ਜੌਹਨਸਨ (ਕਵੇਟਾ ਗਲੇਡੀਏਟਰਜ਼ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼), ਅਤੇ ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ ਨੇ PSL ਤੋਂ IPL ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

TAGGED:

PLAYERS BANNED FROM PSL
DASUN SHANAKA IPL 2026
DASUN SHANAKA BANNED FROM PSL
Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.