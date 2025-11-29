ETV Bharat / sports

MS ਧੋਨੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

match between India and South Africa
MS ਧੋਨੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 29, 2025 at 3:36 PM IST

2 Min Read
ਰਾਂਚੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸੇ ਟੀਮ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 2-0 ਨਾਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮੈਚ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਨਡੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਨੈੱਟ ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

match between India and South Africa
ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਖਿਡਾਰੀ (Etv Bharat)

ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੀਆਂ

ਅੱਜ, ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗੀ।

match between India and South Africa
ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਖਿਡਾਰੀ (Etv Bharat)

ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਕਪਤਾਨ) (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ

ਟੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ (ਕਪਤਾਨ), ਓਟਨੀਏਲ ਬਾਰਟਮੈਨ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਮੈਥਿਊ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ, ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਨੰਦਰੇ ਬਰਗਰ, ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ, ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ, ਰੂਬਿਨ ਹਰਮਨ, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਰਕੋ ਜੇਨਸਨ, ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਾਮ, ਲੁੰਗੀ ਨਗੀਡੀ, ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਨੇਲਨ ਸੁਬਰਾਈਆਨ।

match between India and South Africa
MS ਧੋਨੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ (Etv Bharat)

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

