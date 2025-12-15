ETV Bharat / sports

ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਪਿਨਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ

New Zealand vs West Indies Test: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

spinner Ajaz Patel
ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਬਦਲਾਅ (AFP)
ETV Bharat Sports Team

December 15, 2025

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਟੌਮ ਬਲੰਡੇਲ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸਪਿਨਰ ਅਜਾਜ਼ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਮੌਂਗਨੁਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਟੇਲ ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਾਊਂਡਰੀ 'ਤੇ ਮੋਢਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੌਮ ਬਲੰਡੇਲ ਵੀ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਹੇਅ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ 'ਤੇ 61 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ White jurcy ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ

ਪਟੇਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ, 11 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ 3-0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਜੇਕਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਗਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਟੈਸਟ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਰੌਬ ਵਾਲਟਰ ਨੇ ਸਪਿਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਜਾਜ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੇ ਓਵਲ ਪਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਿੱਚਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ।"

ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ 'ਤੇ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੁਣ ਲੜੀ 2-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਤੀਜੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀਮ:

ਟੌਮ ਲੈਥਮ (ਕਪਤਾਨ), ਟੌਮ ਬਲੰਡੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਾਰਕ, ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਜ਼ੈਕ ਫੌਲਕਸ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਅਜਾਜ਼ ਪਟੇਲ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਮਾਈਕਲ ਰੇ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਕੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸਨ, ਵਿਲ ਯੰਗ।

