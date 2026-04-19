ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਓਵਰ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 37-37 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
IPL ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਓਵਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ?
Published : April 19, 2026 at 5:44 PM IST
Most Expensive Overs in IPL: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਦਾ 19ਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਰਵੋਤਮ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ, ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਚੌਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
'ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਓਵਰ 37 ਦੌੜਾਂ'
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਛੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 36 ਦੌੜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਓਵਰ 37 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੇ ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਦੌੜ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਓਵਰ ਕਿਸ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਓਵਰ
37 ਦੌੜਾਂ - ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਨ (2011)
ਆਈਪੀਐਲ 2011 ਵਿੱਚ ਕੋਚੀ ਟਸਕਰਸ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਆਰਸੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ 37 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਓਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਨੇ ਉਸ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 36 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜਦਿਆਂ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੌੜ ਨੋ-ਬਾਲ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
37 ਦੌੜਾਂ - ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ (2021)
ਆਈਪੀਐਲ 2021 ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਲਈ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 37 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਉਸ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਨੋ-ਬਾਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੌੜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
35 ਦੌੜਾਂ - ਡੈਨੀਅਲ ਸੈਮਸ (2022)
ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਡੈਨੀਅਲ ਸੈਮਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਚੌਕੇ ਲੱਗੇ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨੋ-ਬਾਲ 'ਤੇ ਦੋ ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ।
33 ਦੌੜਾਂ - ਪਰਵਿੰਦਰ ਅਵਾਨਾ (2014)
ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕਿੰਗਜ਼ X1 ਪੰਜਾਬ (AKXIP) ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਵਿੰਦਰ ਅਵਾਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 33 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੱਕੇ, ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੋ-ਬਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
33 ਦੌੜਾਂ - ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ (2025)
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ ਹਨ। ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ, 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਨੋ-ਬਾਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੌੜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
