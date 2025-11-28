WPL 2026 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 5 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਕੁਐਡ 'ਤੇ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਜਾਣੋ ਹਰੇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ?
WPL 2026 ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੁਐਡਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
Published : November 28, 2025 at 8:09 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (WPL) 2026 ਲਈ ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। 67 ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਕ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ 44 ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਝ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਲੱਖਾਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਖਿਡਾਰਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ।
ਦੀਪਤੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਆਰਟੀਐਮ (ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ₹3.2 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 67 ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ₹40.8 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ, ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਕੁਐਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਣੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ।
WPL 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ -
ਨੈਟ ਸਾਇਵਰ-ਬਰੰਟ (3.5 ਕਰੋੜ)
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (2.5 ਕਰੋੜ)
ਹੇਲੀ ਮੈਥਿਊਜ਼ (1.75 ਕਰੋੜ)
ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ (1 ਕਰੋੜ)
ਜੀ ਕਮਲੀਨੀ (50 ਲੱਖ)
ਅਮੇਲੀਆ ਕੇਰ (3 ਕਰੋੜ)
ਸ਼ਬਨਮ ਇਸਮਾਈਲ (60 ਲੱਖ)
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਗੁਪਤਾ (20 ਲੱਖ)
ਸਜੀਵਨਾ ਸਜਨਾ (75 ਲੱਖ)
ਰਾਹੀਲਾ ਫਿਰਦੌਸ (10 ਲੱਖ)
ਨਿਕੋਲਾ ਕੈਰੀ (30 ਲੱਖ)
ਪੂਨਮ ਖੇਮਨਾਰ (10 ਲੱਖ)
ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ (20 ਲੱਖ)
ਨੱਲਾ ਰੈਡੀ (10 ਲੱਖ)
ਸਾਈਕਾ ਇਸ਼ਕ (30 ਲੱਖ)
ਮਿਲੀ ਇਲਿੰਗਵਰਥ (10 ਲੱਖ)
ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ -
ਜੇਮਿਮਾਹ ਰੌਡਰਿਗਸ (2.2 ਕਰੋੜ)
ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ (2.2 ਕਰੋੜ)
ਐਨਾਬੈਲ ਸਦਰਲੈਂਡ (2.2 ਕਰੋੜ)
ਮਾਰੀਜ਼ਾਨ ਕਪ (2.2 ਕਰੋੜ)
ਨਿੱਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ (50 ਲੱਖ)
ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡ (1.1 ਕਰੋੜ)
ਚਿਨੇਲ ਹੈਨਰੀ (1.3 ਕਰੋੜ)
ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ (1.3 ਕਰੋੜ)
ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ (50 ਲੱਖ)
ਲਿਜ਼ਲ ਲੀ (30 ਲੱਖ)
ਦੀਆ ਯਾਦਵ (10 ਲੱਖ)
ਤਾਨੀਆ ਭਾਟੀਆ (30 ਲੱਖ)
ਮਮਤਾ ਮਾੜੀਵਾਲਾ (10 ਲੱਖ)
ਨੰਦਨੀ ਸ਼ਰਮਾ (20 ਲੱਖ)
ਲੂਸੀ ਹੈਮਿਲਟਨ (10 ਲੱਖ)
ਮਿੰਨੂ ਮਨੀ (40 ਲੱਖ)
ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ -
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (3.5 ਕਰੋੜ)
ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (2.75 ਕਰੋੜ)
ਐਲੀਸ ਪੇਰੀ (2 ਕਰੋੜ)
ਸ਼੍ਰੇਅੰਕਾ ਪਾਟਿਲ (60 ਲੱਖ)
ਜਾਰਜੀਆ ਵੁਲਵਜ਼ (60 ਲੱਖ)
ਨਦੀਨ ਡੀ ਕਲਰਕ (65 ਲੱਖ)
ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ (65 ਲੱਖ)
ਲੌਰੇਨ ਬੇਲ (90 ਲੱਖ)
ਲਿੰਸੇ ਸਮਿਥ (30 ਲੱਖ)
ਪ੍ਰੇਮਾ ਰਾਵਤ (RTM 20 ਲੱਖ)
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੈਡੀ (75 ਲੱਖ)
ਪੂਜਾ ਵਸਤਰਕਾਰ (85 ਲੱਖ)
ਗ੍ਰੇਸ ਹੈਰਿਸ (75 ਲੱਖ)
ਗੌਤਮੀ ਨਾਇਕ (10 ਲੱਖ)
ਪ੍ਰਥਿਓਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰ (10 ਲੱਖ)
ਡੀ ਹੇਮਲਤਾ (30 ਲੱਖ)
ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ -
ਐਸ਼ਲੇ ਗਾਰਡਨਰ (3.5 ਕਰੋੜ)
ਬੈਥ ਮੂਨੀ (2.5 ਕਰੋੜ)
ਸੋਫੀ ਡਿਵਾਈਨ (2 ਕਰੋੜ)
ਰੇਣੁਕਾ ਸਿੰਘ (60 ਲੱਖ)
ਭਾਰਤੀ ਫੁਲਮਾਲੀ (70 ਲੱਖ)
ਟਾਈਟਸ ਸਾਧੂ (30 ਲੱਖ)
ਕਾਸ਼ਵੀ ਗੌਤਮ (65 ਲੱਖ)
ਕਨਿਕਾ ਆਹੂਜਾ (30 ਲੱਖ)
ਤਨੂਜਾ ਕੰਵਰ (45 ਲੱਖ)
ਜਾਰਜੀਆ ਵੇਅਰਹੈਮ (1 ਕਰੋੜ)
ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ (45 ਲੱਖ)
ਹੈਪੀ ਕੁਮਾਰੀ (10 ਲੱਖ)
ਕਿਮ ਗਰਥ (50 ਲੱਖ)
ਯਸਤਿਕਾ ਭਾਟੀਆ (50 ਲੱਖ)
ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਸਿੰਘ (10 ਲੱਖ)
ਡੈਨੀ ਵਿਅਟ-ਹੋਜ (50 ਲੱਖ)
ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਗਾਇਕਵਾੜ (40 ਲੱਖ)
ਆਯੂਸ਼ੀ ਸੋਨੀ (30 ਲੱਖ)
ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ -
ਸ਼ਵੇਤਾ ਸਹਿਰਾਵਤ (50 ਲੱਖ)
ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ (3.2 ਕਰੋੜ)
ਸੋਫੀ ਏਕਲਸਟੋਨ (85 ਲੱਖ)
ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ (1.9 ਕਰੋੜ)
ਫੋਬੀ ਲਿਚਫੀਲਡ (1.2 ਕਰੋੜ)
ਕਿਰਨ ਨਵਗੀਰੇ (60 ਲੱਖ)
ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ (50 ਲੱਖ)
ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌੜ (50 ਲੱਖ)
ਆਸ਼ਾ ਸੋਭਾਨਾ (1.1 ਕਰੋੜ)
ਡਿਆਂਡਰਾ ਡੌਟਿਨ (80 ਲੱਖ)
ਸ਼ਿਖਾ ਪਾਂਡੇ (2.4 ਕਰੋੜ)
ਸ਼ਿਪਰਾ ਗਿਰੀ (10 ਲੱਖ)
ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੇਖ (10 ਲੱਖ)
ਤਾਰਾ ਨੋਰਿਸ (10 ਲੱਖ)
ਕਲੋਏ ਟ੍ਰਾਇਓਨ (30 ਲੱਖ)
ਸੁਮਨ ਮੀਨਾ (10 ਲੱਖ)
ਜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਾ (10 ਲੱਖ)
ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਾਵਲ (50 ਲੱਖ)