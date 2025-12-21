ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕੋਚ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ
ਅੱਜ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : December 21, 2025 at 5:57 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ: ਏਸ਼ੀਆ ਅੰਡਰ-19 ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਹਾਨ ਦੇ ਕੋਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਹਾਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਚ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵਿਹਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਵਿਹਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ੍ਹ ਖੇਡਦੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਗੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਦੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਹਾਨ ਦੀ ਕਦੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਹਾਨ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।"
ਕੋਚ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਵਿਹਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਹਾਨ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਵਧੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੋਲਾ ਹੈ।"
ਕੋਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਬਾਅ ਭਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਦੀ ਪਿਚ ਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਲਈ ਅਨੂਕੂਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਹਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਹਾਨ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।
ਕੋਚ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਕੋਲ੍ਹ ਭੇਜੋ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇਮ ਲਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-