IND ਬਨਾਮ NZ 5ਵਾਂ T20 ਅੱਜ, ਸੈਮਸਨ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Published : January 31, 2026 at 4:14 PM IST

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅੱਜ (31 ਜਨਵਰੀ) ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 50 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

IND vs NZ 5th T20: ਸੈਮਸਨ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ

ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ। 31 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੈਮਸਨ ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 40 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਜੂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

IND ਬਨਾਮ NZ 5ਵਾਂ T20: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੌਥੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ 215 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 165 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਲੜੀ ਨੂੰ 4-1 ਸਕੋਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵੀ ਆਖਰੀ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਚਾਰ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਤੇ ਔਸਤ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਸਕੋਰ 155 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 235 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।


IND vs NZ 5th T20: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਫਿਨ ਐਲਨ, ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ, ਜਿੰਮੀ ਨੀਸ਼ਮ, ਈਸ਼ ਸੋਢੀ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

