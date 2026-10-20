ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ ਦਾ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਵਡੋਦਰਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ।
Published : October 20, 2026 at 3:17 PM IST
ਵਡੋਦਰਾ (ਗੁਜਰਾਤ): ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਡੋਦਰਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 478 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟੀਪੀ-22, ਤੰਦਲਜਾ, ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ 978 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੇਠ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੂਰੇ 978 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹20.53 ਕਰੋੜ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ, ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2014 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ, ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ, ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।
ਹੁਣ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ 478 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਦੇ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਡੋਦਰਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2012 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।