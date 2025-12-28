ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, CSK ਓਪਨਰ ਬਣੇ ਕਪਤਾਨ
U-19 World Cup 2026: ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : December 28, 2025 at 1:29 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ 15 ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਓਪਨਰ ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜੂਨੀਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਪੁਰਸ਼ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।"
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 16 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਪੜਾਅ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਹਰਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ (2000, 2008, 2012, 2018 ਅਤੇ 2022) ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਵੀਨਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਬੁਲਾਵਾਯੋ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ।
ਸੀਐਸਕੇ ਦੇ ਓਪਨਰ ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ
ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਘਰੇਲੂ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 2026 ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਉਸੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ।
ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ
ਆਯੂਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ (ਕਪਤਾਨ), ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ, ਆਰੋਨ ਜਾਰਜ, ਵੇਦਾਂਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਅਭਿਗਿਆਨ ਕੁੰਡੂ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹਰਵੰਸ਼ ਸਿੰਘ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਆਰ.ਐਸ. ਅੰਬਰੀਸ, ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ, ਖਿਲਨ ਏ ਪਟੇਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਾਨ, ਹੇਨਿਲ ਪਟੇਲ, ਡੀ.ਦੀਪੇਸ਼, ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਊਧਵ ਮੋਹਨ।
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਬਣੇ
ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹਨ।
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਅਤੇ ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ
ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ (ਕਪਤਾਨ), ਆਰੋਨ ਜਾਰਜ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਵੇਦਾਂਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਅਭਿਗਿਆਨ ਕੁੰਡੂ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹਰਵੰਸ਼ ਸਿੰਘ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਆਰ.ਐਸ. ਅੰਬਰੀਸ, ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ, ਖਿਲਾਨ ਏ ਪਟੇਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਾਨ, ਹੇਨਿਲ ਪਟੇਲ, ਡੀ.ਦੀਪੇਸ਼, ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਊਧਵ ਮੋਹਨ, ਯੁਵਰਾਜ ਗੋਹਿਲ, ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ।
ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ
ਫਰਹਾਨ ਯੂਸਫ (ਕਪਤਾਨ), ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਅਬਦੁਲ ਸੁਭਹਾਨ, ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ, ਅਲੀ ਹਸਨ ਬਲੁਚ, ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ, ਦਾਨਿਆਲ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਹਮਜ਼ਾ ਜ਼ਹੂਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਅਹਸਨ, ਮੋਮਿਨ ਕਮਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਯਾਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਯਾਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਕਾਬ ਸ਼ਫੀਕ, ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਸ ਅਤੇ ਓਮਰ ਜੈਬ।
ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ 16 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
- ਗਰੁੱਪ ਏ: ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
- ਗਰੁੱਪ ਬੀ: ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ
- ਗਰੁੱਪ ਸੀ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ
- ਗਰੁੱਪ ਡੀ: ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ