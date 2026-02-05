ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੱਚ ਜਾਂ RCB ਫਿਰ ਮਾਰੇਗਾ ਬਾਜ਼ੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ

ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੱਚ ਜਾਂ RCB ਫਿਰ ਮਾਰੇਗਾ ਬਾਜ਼ੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ
WPL 2026 Final DC vs RCB: ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਲਈ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਆਰਸੀਬੀ ਲਈ ਦੂਜਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੈ।
Published : February 5, 2026 at 12:14 PM IST
WPL 2026 Final: ਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (WPL) ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ (5 ਫਰਵਰੀ) ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (DC) ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਮੈਚ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਕੋਟੰਬੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। RCB ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਕੋਲ WPL ਫਾਈਨਲ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ, ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਇਸ ਫਾਈਨਲ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
WPL 2024 ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਰੀਮੈਚ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ RCB ਅਤੇ DC ਵਿਚਕਾਰ 2024 ਫਾਈਨਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ WPL 2026 ਫਾਈਨਲ ਨੂੰ 2024 ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਰੀਮੈਚ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 2024 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 7.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 113 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਹੁਣ, ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੈਪੀਟਲਸ ਕੋਲ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਕੀ ਆਰਸੀਬੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤੇਗਾ?
ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ 2025 ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ, 2026 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਟੇਬਲ-ਟੌਪਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਯੂਪੀਐਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਟੇਬਲ-ਟੌਪਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਟੇਬਲ-ਟੌਪਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਆਰਸੀਬੀ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 12 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਛੇ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ, ਆਰਸੀਬੀ ਕੋਲ ਟੇਬਲ-ਟੌਪਰ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਡਬਲਯੂਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਬਨਾਮ ਡੀਸੀ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਂ ਵਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੋਰ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਡਬਲਯੂਪੀਐਲ 2026 ਫਾਈਨਲ: ਵਡੋਦਰਾ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ
ਵਡੋਦਰਾ ਪਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਬਲਯੂਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ 10 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਕੋਰ 159 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਮਾਂ, ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
WPL 2026 ਫਾਈਨਲ: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੁਐਡ
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼: ਲੀਜ਼ਲ ਲੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡਟ, ਜੇਮਿਮਾਹ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਮਾਰਿਜ਼ਾਨੇ ਕਪ, ਚਿਨੇਲ ਹੈਨਰੀ, ਨਿਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ, ਮਿੰਨੂ ਮਨੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਨੀ, ਨੰਦਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਲਾਨਾ ਕਿੰਗ, ਤਾਨੀਆ ਭਾਟੀਆ, ਲੂਸੀ ਹਮਾਲਿਆ, ਲੂਸੀ ਹਮਲਾ ਸਿੰਘ।
ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਗ੍ਰੇਸ ਹੈਰਿਸ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (ਕਪਤਾਨ), ਜਾਰਜੀਆ ਵੋਲ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ, ਨਦੀਨ ਡੀ ਕਲਰਕ, ਪੂਜਾ ਵਸਤਰਕਾਰ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੈੱਡੀ, ਸਯਾਲੀ ਸਤਘਰੇ, ਸ਼੍ਰੇਯੰਕਾ ਪਾਟਿਲ, ਲੌਰੇਨ ਬੈੱਲ, ਲਿਨਸੇ ਪ੍ਰਥਮੂਤਲਾਮੀ, ਡੇਯਲਯੰਤਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਹੇਥਮਾਲਾਮੀ ਨਾਇਕ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਰਾਵਤ।