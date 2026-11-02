ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : November 2, 2026 at 2:41 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਕਲੈਂਡ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ): ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 3-2 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਖੇਡਣਗੀਆਂ, ਜੋ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਦੋ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ, ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ ਅਤੇ ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ ਮੋਢੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਰੌਬ ਵਾਲਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਪਮੈਨ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਚਿਨ ਟੀਮ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਚਿਨ ਦਾ ਮੋਢਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਗੇਂਦ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।"
ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 93 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਲਈ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਨਡੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਨ ਫੌਕਸਕ੍ਰਾਫਟ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਨਡੇ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।
ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ:
ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਮੈਟ ਫਿਸ਼ਰ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਟੌਮ ਲੈਥਮ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ, ਵਿਲ ਯੰਗ, ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ।
ਆਖਰੀ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ:
ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਫਿਨ ਐਲਨ, ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਾਰਕ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਮੈਟ ਫਿਸ਼ਰ, ਡੀਨ ਫੌਕਸਕ੍ਰਾਫਟ, ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਮਿਚ ਹੇਅ, ਨਿੱਕ ਕੈਲੀ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ, ਵਿਲ ਯੰਗ।
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਦੋ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਵੀ ਹਨ:
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਆਖਰੀ ਦੋ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਣਗੇ।
ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੇਫ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਦਕੀ, ਓ.ਡੀ.ਆਈ. ਸਿਰਫ਼), ਆਕੀਬ ਨਬੀ।
ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਨਡੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ, ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਰੁਤੂਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ, ਯਾਕੂਲ ਮੁਹੰਮਦ, ਯਾਕੂਲ ਮੁਹੰਮਦ, ਯਾਕੂਬ ਯਾਕੂਬ)।
ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 2026 ਅਨੁਸੂਚੀ
- ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ: 4 ਨਵੰਬਰ (ਆਕਲੈਂਡ)
- ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ: 7 ਨਵੰਬਰ (ਵਲਿੰਗਟਨ)
- ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ: 10 ਨਵੰਬਰ (ਹੈਮਿਲਟਨ)
- ਚੌਥਾ ਵਨਡੇ: 13 ਨਵੰਬਰ (ਬੇ ਓਵਲ)
- ਪੰਜਵਾਂ ਵਨਡੇ: 15 ਨਵੰਬਰ (ਬੇ ਓਵਲ)
ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।