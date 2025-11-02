ETV Bharat / sports

ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਚਰਮ 'ਤੇ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ

INDIA VS SOUTH AFRICA
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 2, 2025 at 12:44 PM IST

Updated : November 2, 2025 at 12:52 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਅੱਜ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੀਵਾਈ ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਲਈ ਇਹ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ (ETV Bharat)

ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟੀਮ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹਰ ਖਿਡਾਰਣ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੀਚਾ ਗੋਸ਼, ਜਿਮੀ ਰੋਡਰਿਕਸ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।

ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ "ਕਿ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਫਾਇਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੇਰਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 50 ਜਾਂ 100 ਸਕੋਰ ਮਾਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਂਗ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏਗਾ।"

ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।"

'ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 7 ਵਾਰ ਵਰਲਡ ਚੈਪੀਅਨ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ'

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜੋ 7 ਵਾਰ ਵਰਲਡ ਚੈਪੀਅਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸਵਾਸ ਹੀ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ, ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੀਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਡੀ ਵਾਈ ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

Last Updated : November 2, 2025 at 12:52 PM IST

TAGGED:

WOMENS WORLD CUP FINAL
WOMEN WORLD CUP 2025
HARMANPREET KAUR
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਚ ਮੈਚ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ
INDIA VS SOUTH AFRICA

