ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਜਗਤ, ਸਚਿਨ, ਵਿਰਾਟ, ਮਿਤਾਲੀ ਸਣੇ ਇਹ ਦਿੱਗਜ ਦੇ ਰਹੇ ਵਧਾਈਆਂ

ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਜਗਤ, ਸਚਿਨ, ਵਿਰਾਟ, ਮਿਤਾਲੀ ਸਣੇ ਇਹ ਦਿੱਗਜ ਦੇ ਰਹੇ ਵਧਾਈਆਂ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਚਿਨ, ਵਿਰਾਟ, ਰੋਹਿਤ, ਮਿਤਾਲੀ ਅਤੇ ਝੂਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
Published : November 3, 2025 at 11:47 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਧੀ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਂਗ ਮਨਾਇਆ।
ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਝੂਲਨ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਮਿਤਾਲੀ ਰਾਜ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੀਵਾਈ ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 299 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੂੰ 52 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ।
Inspiration for generations to come, you’ve made every Indian proud with your fearless cricket and belief throughout. You guys deserve all the accolades and enjoy the moment to the fullest. Well done Harman and the team. Jai Hind 🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/f9J34QIMuP— Virat Kohli (@imVkohli) November 2, 2025
ਸਚਿਨ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ
X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "1983 ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ, ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਲਾ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਚੁੱਕਣ, ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਟਰਾਫੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।"
1983 inspired an entire generation to dream big and chase those dreams. 🏏— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 2, 2025
Today, our Women’s Cricket Team has done something truly special. They have inspired countless young girls across the country to pick up a bat and ball, take the field and believe that they too can lift… pic.twitter.com/YiFeqpRipc
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ
ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਜੋ ਖੁਦ 2011 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਜੇਤੂ ਸਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਡਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਡਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹਰਮਨ ਅਤੇ ਟੀਮ। ਜੈ ਹਿੰਦ।"
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
This was my dream, and you’ve made it come true 💙@TheShafaliVerma‘s 70 and two big wickets, @Deepti_Sharma06’s fifty and a fifer...absolute brilliance from both. The cup’s home 🇮🇳🏆#WomensWorldCup2025 #TeamIndia pic.twitter.com/RwCDe8RATl— Jhulan Goswami (@JhulanG10) November 2, 2025
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ
2007 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਤੇ 2011 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਜੇਤੂ, ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਡੋਲ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਸਨੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਆਲਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੈਚ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਅਡੋਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਐਂਕਰ ਕੀਤਾ।" ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਕੋਚ ਅਮੋਲ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਜੋ ਨਿਡਰਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੱਦ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਹੈ।
The @BCCIWomen's march towards its first @cricketworldcup has been nothing short of spectacular. While the grit, resolve and skills of the Indian team have inspired the whole nation, we must acknowledge the role of key policy decisions taken by the @BCCI - increased investment,… pic.twitter.com/rcHm5BYZZX— Jay Shah (@JayShah) November 2, 2025
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈਆਂ
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੀਵੀਐਸ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ! ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
Our Women are the Champions! Congratulations to @ImHarmanpreet & entire Indian Women’s Cricket Team for winning the World Cup Finals vs SA. Our first & a milestone victory in the history of the game. Great performances by @TheShafaliVerma & @Deepti_Sharma06 . @BCCI @BCCIWomen pic.twitter.com/LWuhkn2NcD— Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) November 2, 2025
ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ
ਆਈਸੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਸਮਾਨਤਾ, ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ।"
Champions of the World 💙🇮🇳— Mithali Raj (@M_Raj03) November 2, 2025
I’ve seen this dream for over two decades, to watch the Indian women lift that World Cup trophy.
Tonight, that dream finally came true.
From the heartbreak of 2005 to the fight of 2017, every tear, every sacrifice, every young girl who picked up a… pic.twitter.com/MgClC7QE9J
ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
BCCI ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਨ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਖੇਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਅਤੇ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।"
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।